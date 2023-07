Pénurie d'eau : Les populations de Sanghé se révoltent contre Aquatech

Sanghé, le plus gros village de la commune deNotto Diobass avec plus de 2 000 âmes, vit une situation unique, en ce qui concerne l’alimentation en eau potable. En effet, même s’il est traversé par le réseau de Keur Momar Sarr 3 (KMS3), l’eau potable est rationnée, pour n’être servie que les samedis et les dimanches. C’est pourquoi elles ont battu le macadam ce week-end, pour dire non à Aquatech, qu’elles indexent comme étant à la base de tous leurs problèmes. Rose Ciss Sène, adjointe au maire de Notto Diobass, dénonce : «c’est plus qu’une injustice ettout ce que nous voulons, c’est de l’eau parce que nous sommes des Sénégalais à part entière. Et si c’est le contraire, qu’on nous le dise !» Elle renseigne que plusieurs démarches ont été faites au niveau de la société Aquatech et de toutes les autorités, mais le problème reste toujours entier. « Nous réclamons de l’eau potable 24h/24, d’autant plus que la zone abrite des réservoirs de Keur Momar Sarr 3 (KMS3) », s’est-elle écriée.



Pour Cheikh Niang, un jeune de Sanghé, la tristesse et la désolation sont à leur comble, ce qui justifie cette mobilisation de toute la population, toutes couches confondues. Il souligne qu’il y a bel et bien un forage, mais il est inutilisable, l’eau étant trop salée et chargée de calcaire. Et d’ailleurs, elle n’est même pas utilisable pour les travaux domestiques, encore moins pour le maraîchage ; et c’est pourquoi les populations sont obligées de recourir aux puits. Cependant, dit-il, il y a un forage à Diaspalam, qui produit de l’eau potable de très bonne qualité et qui alimente Thiès et Dakar. Ce forage dessert plusieurs zones de la localité, mais Sanghé, le plus grand village du Diobass, est laissé en rade.



A l’en croire, des démarches avaient été faites par le Maire Alioune Sarr, pour un branchement sur le réseau du forage de Diaspalam, mais c’est la société Aquatech qui a tout remis en cause, pour des raisons purement économiques. Et pour le moment, c’est un rationnement qui est fait et c’est ainsi que le village n’est servi en eau potable que les samedis et les dimanches. Djiby Ndoye Diouf, fils du village, renchérit que depuis l’avènement du réseau KMS 3 dans le village, la promesse a été faite que les problèmes d’eau auxquels est confronté le village depuis de longues années, allaient connaître une fin définitive. Il souligne que ces propos avaient été d’ailleurs tenus dans le village et en présence des populations, par Serigne Mbaye Thiam ministre de l’Eau et de l’Assainissement, en présence de son collègue Alioune Sarr, par ailleurs maire de Notto Diobas. Tout le village, notamment les femmes, était très content ce jour-là, pensant pouvoir se départir enfin de la fastidieuse corvée d’eau.



Mais, dit-il, c’est Aquatech qui n’a pas respecté ses engagements car c’est une société qui ne roule que pour ses intérêts financiers, au détriment de ceux des populations. C’est parce qu’elle a trouvé sur place un réseau déjà installé et elle n’a fait que commercialiser l’eau, sans faire aucun frais. Mais la consommation de cette eau a causé de sérieux problèmes de santé aux populations. C’est pourquoi la demande formelle, c’est d’accéder à l’eau potable, à l’image de tous les autres villages de la zone. Mais se basant sur les conséquences que cela aurait sur le plan financier, Aquatech ne daigne que rationner le village en eau potable, les samedis et les dimanches.



Selon lui, cette affaire a même atterri en conseil des ministres, avec des instructions fermes données au Ministre Serigne Mbaye Thiam, qui les a répercutées à l’Office des Forages Ruraux (OFOR) et à Aquatech, mais jusqu’à présent rien n’est fait. Il renseigne même que le ministre de tutelle a commandité un audit, pour s’enquérir de la situation et situer tous les goulots d’étranglement. Il indique que d’ores et déjà, il n’est plus question d’accepter d’être l’otage d’Aquatech. « Sanghé revendique l’eau deKMS3, 24h/24, accessible à tous les quartiers, et l’extension du réseau à tous les nouveaux sites d’habitation», a-t-il conclut.

L'As