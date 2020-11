Pénurie d'eau à Dakar: Serigne Mbaye Thiam rejette la faute sur le régime de Wade Le ministre de l’Eau a été interpellé ce matin sur la situation de l’alimentation en eau dans certaines zones. Serigne Mbaye Thiam qui a tenté de rassurer les populations, a fait savoir que ce retard dans l’investissement des infrastructures qui devait faciliter l’approvisionnement en eau "n’est pas imputable à Macky Sall".

« Cette situation est due à un déphasage qu’il y a entre l’augmentation de la demande d’eau et les volumes d’eau disponibles et qui fait qu’on a un déficit dans les volumes d’eau disponibles. On me dira que le Président Macky Sall est là depuis 2012 pourquoi il y a ce retard d’investissement. Ce retard d’investissement n’est pas imputable au président Macky Sall



.En 2009 le gouvernement avait entrepris des études ou plans institutionnels aux plans d’investissements structurants à mettre en œuvre pour faire face au déficit prévisionnel qui était attendu en 2012. Il était alors prévu une troisième usine à Keur Momar Sarr et deux usines de dessalement de l’eau de mer…



En 2011, le gouvernement du Sénégal a décidé d’interrompre ce processus pour aller faire une concession globale avec une société privée sur la base d’un protocole d’accord signé en mai 2011. Le business plan de cette société privée avait montré quelques mois après qu’avec ce modèle de concession intégral, le prix de l’eau devait être augmenté d’environ 30%. Et le gouvernement a abandonné cette option.



Et c’est sur ces entrefaites que le Président Macky Sall, est arrivé au pouvoir et il a demandé de prolonger le contrat de la Sde et de relancer le projet la troisième usine de Keur Momar Sarr et l’usine de dessalement…



Ce sont des tergiversations qu’on sur les solutions structurantes à mettre en œuvre entre 2009 et 2011 qui ont amené ce retard… »





