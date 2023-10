Pénurie d'eau à l’Ile de Gorée: L’Armée au secours des insulaires !

Dans son édition d’hier, "Le Témoin" quotidien a révélé la sévère pénurie à laquelle est confrontée l’Ile de Gorée depuis plusieurs semaines. Ce manque de liquide précieux a poussé le ministère de l’Education, à reprogrammer la rentrée des classes à l’Ecole d’Excellence Mariama Bâ pour demain, jeudi 12 octobre 2023. « C’est le deuxième report d’une rentrée des classes à cause d’un manque d’eau à l’Ile de Gorée », se désolait un parent d’élève. Dès la parution de l’article du « Témoin », une autorité municipale de Gorée a joint la rédaction du journal, pour informer que l’Armée est venue au secours des insulaires, pour les ravitailler en eau potable. Ce, suite à un cri de détresse sociale, lancé par le maire de Gorée.



Un cri perceptible jusqu’au niveau du Camp Dial Diop ! En effet, sur instruction du Chef d’Etat-major général des armées (Cemga), la Marine nationale a immédiatement déployé ses bateaux-citernes dans l’ile, pour atténuer gratuitement la souffrance des Goréens. Parce que jusqu’à hier nuit, les ingénieurs de Sen’Eau ont montré leurs limites techniques, puisqu’ils n’arrivent toujours pas à réparer la panne du réseau d’alimentation de l’ile.



Pour une fois, en pareille situation, les propriétaires de camions-citernes ne vont pas se frotter les mains, sur fond de rotations fictives et autres surfacturations. Car, s’agissant de l’approvisionnement d’une ile, leurs véhicules ne servent à rien et seules les navires-citernes peuvent être mis à contribution. Des navires-citernes dont seule la Marine nationale dispose dans notre pays. Donc, grand bravo à l’Armée, toujours au service des populations !