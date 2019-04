Pénurie d’eau de 2 jours à Dakar : L'usine de Keur Momar Sarr à l’arrêt à partir de demain L'usine de Keur Momar Sarr sera à l'arrêt pendant 48 heures à partir de demain, mercredi 24 avril. C’est ce qui ressort d’un communiqué conjoint de la Sde et de la Sones.

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Avril 2019 à 11:07 | | 0 commentaire(s)|

La mise en marche des six ballons anti-béliers installés l'année dernière, qui vont remplacer les trois qui étaient jusque-là en service et qui seront retirés du réseau, est la raison de cet arrêt.



"Ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'un vaste programme de sécurisation des installations stratégiques du système d'alimentation en eau potable de Dakar, à partir de Nguith et keur Momar Sarr, en passant par Mékhé", note, en effet, le communiqué de la Sde et la Sones.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos