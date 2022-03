Pénurie d'essence à Dakar: Le ni oui ni non des usagers, ce qui ne sent pas bon dans l'affaire... Comme l'année dernière (avril 2021), c'est une pénurie de carburant, plus particulièrement d'essence, qui touche les usagers. Si certains automobilistes estiment qu'il n'y a pas péril en la demeure, d'autres par contre, estiment que c'est pénible pour eux.

Hormis les stations d'essence Shell et Total qui vendent régulièrement, les autres stations manquent du liquide indispensable aux véhicules.



Même s'ils ne veulent pas se prononcer (pompistes), les automobilistes ou conducteurs de Jakarta ont un avis partagé là dessus.



Selon des automobilistes rencontrés," ce sont les camions livreurs qui seraient en grève ". Pour d'autres, cela ne se sent pas d'autant qu'ils en achètent quand le besoin est là et ce, sans problème. Un autre estime par contre que c'est à cause du conflit entre la Russie et l'Ukraine qui commence à se faire sentir.



Une situation pénible pour les usagers de la route qui se bousculent sur le peu de stations fonctionnelles.



Pour rappel, l'année dernière, en avril 2021, il y a avait pénurie d'essence et cela avait paralysé le secteur routier.

