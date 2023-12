Pénurie de Kérosène à l’AIBD : Situation tendue à l’aéroport international, hier

Situation tendue hier à l’aéroport international Blaise Diagne frappé par une pénurie de kérosène. La raison ? Vox Populi, qui donne la nouvelle dans sa parution du jour, ignore pour le moment les causes de cette pénurie.



Selon le journal, repris par Senenews, cette pénurie a causé beaucoup de désagréments à plusieurs compagnies aériennes, notamment à Air France qui a été contrainte de faire escale à Nouakchott pour son ravitaillement en Kérosène avant de rejoindre Paris.



Rappelons qu’en avril 2022, l’AIBD était est frappée par une pénurie de kérosène en raison « d’une conjoncture internationale défavorable ». Depuis le début de la guerre en Ukraine fin février, les cours du pétrole se sont envolés sur les marchés mondiaux, alimentant une forte hausse des prix des carburants dans de très nombreux pays.



Aux trois premiers trimestres de 2023, on observe une hausse du trafic des passagers de 13% à l’AIBD par rapport à la même période de l’année 2022 avec 2.177.961 passagers contre 1 929 953, dépassant de 17% le nombre de passagers de 2019 sur la période considérée, selon les chiffres de l’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM).



La quantité de fret aux trois premiers trimestres de l’année 2023 est de 27.598 tonnes contre 26.148 tonnes en 2022, soit une hausse de 6% ; le volume de fret traité est identique à celui de 2019.