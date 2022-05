Pénurie de carburant, mauvaise gestion, tracasseries à l’aéroport : Le Syndicat des travailleurs de LAS face à la presse demain La pénurie de kérosène, due surtout à la guerre en Ukraine, était un mauvais présage pour le secteur de l’avion au Sénégal. Après les assurances de la tutelle et un retour presque à la normale, une autre alerte, sous forme grogne, vient de tomber parlant de manque de carburant, d’une mauvaise gestion et de tracasseries : Le Syndicat des travailleurs de Limak-Aibd- Summa (LAS) fera face à la presse demain.

Selon la note d’information partagée dans un collectif de journalistes, les travailleurs, non contents de ce qui se passe à l’Aéroport, comptent échanger avec la presse sur ces différentes complications, dont la pénurie de carburant, la mauvaise gestion de Limak-Aibd- Summa-LAS, les tracasseries subies etc.





Le Syndicat des travailleurs de l’Aéroport tient une conférence de presse, ce lundi 16 juin 2022 à la Pâtisserie Al Mahdi de Yoff à 9 heures. Ledit syndicat va se prononcer sur l’actualité de l’Aéroport Blaise Diagne de Diass.



