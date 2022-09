Pénurie de moutarde: Des pots vendus à plus de 400 mille FCfa On ne trouve plus, ou peu, de moutarde sur les étals français. Certains en profitent pour revendre des pots à prix d’or sur Internet. Vu sur eBay: un pot de moutard Amora de 265 grammes vendu aux enchères à 750 euros.

La France fait actuellement face à une pénurie de moutarde. Si la guerre en Ukraine fut longtemps pointée du doigt comme principale responsable, une récente enquête du magazine Envoyé Spécial, sur France 2, révèle que cette pénurie est en fait due au réchauffement climatique. En effet, en raison de la sécheresse extrême, la production de graines de moutarde au Canada, qui fournit 80% de leur matière première aux fabricants français, a été très fortement impactée. Selon les chiffres de la Commission canadienne des grains, 135.000 tonnes de graines ont été produites en 2019, contre moins de 5.000 tonnes en 2021. Et en France aussi, les importantes variations climatiques, dont le gel tardif, ont impacté la production de graines de moutarde.



Résultat, on ne trouve plus, ou peu, de pots de moutarde dans les rayons des magasins français. Le produit est d’ailleurs celui qui connaît la plus grande pénurie actuellement, avec 21% du stock disponible en moins, selon le baromètre Nielsen. D’après les producteurs, un retour à la normale n’est pas prévu avant 2024. C’est pourquoi, certains consommateurs se tournent désormais vers Internet pour acheter leur moutarde. Seulement voilà, certains petits malins n’hésitent pas à proposer leurs pots à des prix absolument exorbitants.





Ainsi, sur Amazon ou eBay, le pot de moutarde de 900 grammes, habituellement vendu en magasin pour quelques euros, peut se revendre 40 euros, et même jusqu’à 75 euros le kilo, voire 149 euros les trois pots, selon RTL France. Lors de la rédaction de cet article, nous sommes même tombés sur une enchère pour un pot de moutarde Amora de 265 grammes. Prix de départ: 750 euros.



Et en Belgique?



Chez nous, le prix du pot de moutarde a également fortement augmenté ces derniers mois. De l’ordre de + 36%, avec une augmentation du prix de 10% par mois en juillet et en août. Toutefois, contrairement à la France, nous ne faisons pas (encore?) face à une pénurie de moutarde. L’une des explications serait que nous consommons moins de moutarde que nos voisins français.



Selon Test Achats, cette hausse des prix belges est à mettre sur le compte de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, deux pays qui sont les principaux producteurs de graines de moutarde pour le marché européen.



