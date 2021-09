Pénurie de sucre : Aminata Assome Diatta prend la défense de la CSS Face aux assauts répétitifs lancés par les consommateurs et certaines organisations de commerçants contre la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) à propos de la hausse du prix du sucre, la ministre du Commerce a pris la défense de la Css.

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Septembre 2021 à 10:54 | | 0 commentaire(s)|

Au nom du développement de l’industrialisation qui contribue à la création d’emplois, Aminata Assome Diatta estime que l’Etat doit protéger ses petites industries qui ne sont pas capables de rivaliser avec celles des pays développés perfusées à coup de milliards. Et sinon, argumente-telle, le Sénégal va devenir un simple pays consommateur.



Sur ce, elle a rappelé que la Css n’a jamais bénéficié de monopole. C’est peut-être, dit-elle, que les gens ne peuvent pas remplir toutes les conditions pour l’ouverture d’une entreprise de production de sucre au Sénégal.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos