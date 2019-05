Père Guy, Piariste: "Tout le sens et toute l'importance de l'Ascension du Christ pour tout chrétien"

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Mai 2019 à 03:32 | | 0 commentaire(s)|

Le Père Guy Sibilé Ehemba, prêtre de l'Ordre des Ecoles Pies, plus connu sous le nom " des Pères Piaristes" a enseigné au mirco de Leral Tv, tout le " sens et toute l'importance" de la fête de l'Ascension du Christ. Après 40 jours de sa résurrection, Jésus est monté au ciel a fait savoir le Piariste. "L'Ascension met fin à la vie terrestre du Seigneur, à l'aventure humaine du Fils de Dieu" a t-il dit. Avant de préciser que Jésus est toujours présent, non pas de façon physique, mais de par l'Eucharistie. " Il n'abandonne pas ses hommes puisse qu'il les envoie son Esprit Saint dans dix jours lors de la Pentecôte" ajoute le Père Guy de la Communauté des Pères Piaristes de Sam-Sam dans la C.E.B Saint Joseph De Kalasans, Paroisse Notre Dame de la Paix de Diamaguène.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos