Performance : La prévention en milieu du travail exigée

« Construire les bases d’une prévention durable en milieu de travail en Afrique : un défi pour tous », reste le thème choisi par la Caisse de sécurité sociale pour le lancement de la 23e journée africaine de la prévention.



L’initiative consiste à montrer que la prévention des risques dans l’entreprise permet aux salariés de travailler en toute sécurité, dans un meilleur confort et, à l’entreprise d’être plus performante.



Le chef de la division Sécurité et santé au travail, Mme Diouf indique la formule à adopter pour pérenniser la sécurité dans une entreprise. D’après elle, plus il y a de prévention, moins il y a d’accidents et de risques. Et plus, les gens sont en bonne forme et en bonne santé, l’entreprise devient plus performante.











