Performance dans le contexte de Covid-19 : La Société Générale connait une amélioration des données au second semestre 2020

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Février 2021

« L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire mondiale se traduisant par un produit net bancaire du groupe de 22 113 millions d’euros, en retrait de -7,6% par rapport à 2019 ».Telle est la révélation du Conseil d’administration de Société Générale qui s’est réuni le 9 février dernier sous la présidence de Lorenzo Bini Smaghi, pour examiner les résultats du quatrième trimestre et arrêter le résultat de l’année 2020.



Après un premier semestre marqué par les effets de la crise sanitaire et une dislocation des métiers, le Conseil indique que la performance des trois métiers s’est nettement améliorée au deuxième semestre, dans un environnement toujours incertain.



Et d’expliquer : « Le produit net bancaire hors provision PEL/CEL des activités de la Banque de détail en France affiche une progression sur le second semestre 2020 de +2% par rapport au premier semestre avec une contraction annuelle de -6,1% par rapport à 2019 ». Aussi, note-t-elle, la dynamique de rebond semestriel s’observe également sur les revenus de la Banque de détail et Services Financiers Internationaux (+2,6% /S1-20); son évolution annuelle est de -2,9%.



A l’en croire, le produit net bancaire de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs sur le second semestre est également en fort rebond de +17% par rapport au premier semestre dans un contexte de normalisation des conditions de marché. Sur l’année, les revenus sont en baisse de -12,5% (-11,8%).



Le rapport d’activité de Société Générale souligne dans la foulée que le quatrième trimestre confirme l’amélioration des revenus observée au troisième trimestre, et ce malgré le durcissement de la crise sanitaire dans plusieurs géographies. Les trois métiers contribuent à la croissance du produit net bancaire du Groupe qui ressort ainsi à 5 838 millions d’euros en hausse de +1,6% à périmètre et change constant par rapport au troisième trimestre2020.

Bassirou MBAYE





