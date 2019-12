Performance économique du Sénégal : 6,7% de croissance en 2018 Une présentation faite à l’occasion de la douzième édition de la diffusion des comptes extérieurs du Sénégal montre que l’activité économique s’est consolidée au Sénégal en 2018. La croissance économique est ressortie à 6,7% en 2018.



Faut-il le noter, le ralentissement de l’inflation ressorti à 0,5% contre 1,3% malgré la hausse des prix du pétrole. Il est également relevé la dégradation du déficit budgétaire rapporté au PIB (3,7% contre 3,0%) et celui du compte courant rapporté au PIB de 2,1 points à 9,4%. Au titre de l’année 2018, la direction nationale de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest fait savoir qu’il est observé un accroissement des financements nets mobilisés ressortis à 1.508,1 milliards contre 775,9 milliards un an plus tôt.



Le compte des biens a enregistré un déficit en net progression par rapport à l’année 2017 lié à la forte évolution des importations des produits pétroliers.



Les exportations qui sont ressorties à +12,6% ont été dynamiques en 2018 et étaient soutenues principalement par l’or non monétaire avec +46,3% soit 350,8 milliards contre 246,5 milliards en 2017. Il est remarqué aussi la contribution du zircon et titane avec +20,8% soit 99,7 milliards contre 82,5 milliards de francs Cfa un an plus tôt. Selon les données présentées par la Bceao, l’acide phosphorique, les produits arachidiers qui ont connu un léger repli, sont ressortis respectivement à +60,0% soit 194,6 milliards contre 121,6 milliards et à -2,7% soit 63,7 milliards contre 65,4 milliards.



Pour ce qui est des importations (+16,0%), les produits pétroliers prédominent avec +46,5% soit 1.254 milliards contre 856,1 milliards de francs Cfa. Ils sont suivis des produits alimentaires (riz +6,9%, blé -0,8% lait +2,3% et sucre -58,1%) avec +2,5% soit 788,1 contre 767,7 milliards. Les biens et équipements sont ressortis quant à eux à -1,3% soit 961.0 milliards contre 974,3 milliards.



