Période de pandémie COVID-19 : un colis suspect sème la panique chez la secrétaire du Pr. Didier Raoul Le médecin marseillais Didier Raoul a reçu jeudi dernier, un colis suspect, contenant trois mystérieuses fioles, qui a provoqué un début de panique. Un incident finalement sans conséquence.

Panique à bord, jeudi 2 juillet, à l’institut Méditerranée Infection de Marseille, après l’ouverture d’un colis suspect adressé à son directeur Didier Raoult, ce biologiste et infectiologue controversé, en raison de ses prises de position tranchées sur le Covid-19 et ses traitements.



L’incident a été rapporté ce week-end par "La Provence". En ouvrant le paquet, en mauvais état, la secrétaire du médecin a découvert trois fioles. Lorsque le contenu de l’une d’elles s’est renversé sur ses mains, la femme s’est précipitée sur une terrasse jouxtant le bureau du professeur pour y jeter le colis. La cellule NRBC (nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique) du Bataillon de marins-pompiers et la brigade criminelle de la police judiciaire, saisie par la préfecture, se sont rendues sur place.



« i[Apparemment, ils ont identifié la présence de soufre, d’éthanol [un alcool], de différents extraits aromatiques de plantes et de fenouil ! ]i», confie une source proche du dossier à La Provence.



Un remède maison contre le Covid ?



Une enquête est en cours pour déterminer qui a envoyé ce colis, vraisemblablement parti de La Réunion. L’expéditeur anonyme aurait voulu proposer à l’infectiologue marseillais, sa recette personnelle du traitement contre le Covid-19. « Dans son courrier, la personne a indiqué que le but de cet envoi était de concourir à la science, il n’y a évidemment rien de délictueux dans tout cela… » , ajoute la même source.











