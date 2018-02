Périple: Le Président Macky Sall au Niger puis en Mauritanie à partir d'aujourd'hui

Le président de la République Macky Sall sera en tournée. Et ce, dès cet après-midi. En effet, le Président Sall qui a un agenda surbooké, n'entend guère se reposer. Après avoir reçu en grande pompe le président français Emmanuel Macron à Dakar et à Saintt-Louis, voilà le Président Macky Sall qui reprend les airs pour faire de la diplomatie du bon voisinage ou des cercles concentriques si chers à un de ses illustres prédécesseurs, en l'occurrence, le poète-président Léopold Sédar Senghor. D'abord, Sall se rend chez son ami Issoufou Mahamadou qu'on a aperçu à Dakar vendredi dernier, lors du sommet sur la reconstitution du fonds du Partenariat mondial pour l'éducation.



Chose promise, chose due. Comme il l'avait annoncé aux Guet ndariens, samedi dernier, Macky Sall se rendra en Mauritanie, ce jeudi. Mais le clou de la tournée présidentielle, ce sera la Mauritanie voisine où Macky Sall débarque, ce 8 février avec une forte délégation.



Au menu des discussions avec son homologue Abdel Aziz, les questions bilatérales seront certainement abordées, notamment une qui pollue l'atmosphère entre Dakar et Nouakchott, celle des licences de pêches. En effet, récemment, les esprits se sont échauffés de part et d'autre, des deux rives du fleuve Sénégal qui matérialisent la frontière physique entre Djoloff et Ganar, à cause de la mort du jeune pêcheur Fallou Diakhaté, froidement tué par des garde-côtés du pays de Abdel Aziz. Les deux présidents qui se sont saisis du dossier, ne manqueront pas de trouver une solution heureuse à cette épineuse question.







L'As