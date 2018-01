Permanence: l’Apr s’offre un terrain de 2000 m2 sur l’avenue Cheikh Anta Diop

L’idée a été agitée un an après l’arrivée de Macky Sall au pouvoir, les militants avaient été invités à contribuer pour l’acquisition d’un terrain pour le siège de l’Apr. C’est désormais chose faite. Selon un communiqué parvenu à Leral, le Secrétariat exécutif national réuni ce mardi (Sen) sous la présidence de Macky Sall, a "adopté le projet de construction du siège de l’Alliance Pour la République, prévu sur un terrain de 2000 m2 acquis par le parti et situé sur l’avenue Cheikh Anta Diop".



"Le projet présenté par l’équipe d’architectes missionnée à cet effet a convaincu les membres du SEN de par sa conception, marquée particulièrement, par la fonctionnalité et la sobriété du bâtiment", lit-on dans le communiqué.



Saisissant l’occasion, le Sen de l’Apr "appelle à une mobilisation exceptionnelle de tous les responsables et militants du parti pour la réalisation de ce projet porteur de sens".