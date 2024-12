Personnes déficientes visuelles au Sénégal: L'AAPIJAS réaffirme son engagement en faveur de l’éducation, de l’inclusion et de l’amélioration des conditions de vie

Notre association et nos membres de l’AAPIJAS regroupe d’anciens élèves de l’Institut National d’Éducation et de Formation des Jeunes Aveugles (INEFJA), un établissement qui a joué un rôle central dans notre éducation et notre inclusion sociale. Aujourd’hui, nos membres évoluent dans divers domaines professionnels et contribuent, chacun à sa manière, au développement de la société sénégalaise.



Cependant, une majorité rencontre encore des défis dans l’accès à l’emploi et, à des opportunités équitables. En tant qu’association, nous sommes déterminés à promouvoir leurs réussites, à plaider pour une meilleure inclusion et à soutenir ceux qui continuent de faire face à des obstacles

Nous continuons à œuvrer dans l'intérêt de nos semblables et à faire entendre leur voix. Dans le cadre de notre mission de conseil auprès des acteurs publics, nous invitons le ministère de l’Enseignement supérieur, à considérer les points suivants : Il est impératif de créer une salle dédiée à l’UCAD, équipée d’ordinateurs adaptés, de télé agrandisseurs et d’une imprimante braille fonctionnelle. Cet espace permettrait aux étudiants déficients visuels, de travailler dans de meilleures conditions et de réduire les retards liés à la transcription

Nous lançons un appel aux autorités publiques, aux partenaires techniques et financiers et à toutes les parties prenantes, pour agir dès maintenant. Ensemble, nous pouvons garantir à chaque élève et à chaque étudiant déficient visuel, les conditions nécessaires pour réussir et contribuer pleinement au développement de notre nation