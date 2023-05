Personnes vivant avec un handicap à Saint-Louis: Mansour Faye pose des actes forts pour leur bien être Le maire de Saint-Louis, Mansour Faye a organisé ce dimanche, une importante rencontre avec les membres de la fédération départementale des handicapés. Cette rencontre, a permis à Mansour Faye de répondre favorablement à presque toutes les doléances et préoccupations soulevées par ces personnes en situation de handicap.



Selon l'édile de la ville tricentenaire, cette rencontre avec la fédération des handicapés est inédite et a permis de recueillir les préoccupations locales et même nationales. Avec deux points majeurs qui ont animé les discussions, notamment l'effectivité de la loi d'orientation sur le social , et l'enrôlement des personnes en situation d'handicap avec la CMU sans oublier le programme des bourses familiales avec la carte d'égalité des chances.



Des points jugés très importants par le maire de Saint-Louis qui est persuadé que le chef de l'État est très conscient de la situation des personnes vivant avec un handicap et que ses deux points essentiels seront effectifs et dans les meilleurs délais.



S'agissant des préoccupations soulevées à l'échelle communale , comme le problème d'accessibilité au transport en commun , le premier magistrat de Saint-Louis a promis d'y remédier en améliorant la mobilité urbaine ,et le mobilier urbain pour que les personnes à mobilité réduite puissent se déplacer beaucoup plus facilement.



Pour l'insertion des personnes en situation de handicap , il s'est engagé en accord avec l'association des handicapés, d'accompagner les diplômés pour leur insertion à travers le financement de leurs activités génératrices de revenus où à travers les structures qui sont sous tutelle de la commune.



Il a rappelé que l'état dans le cadre du recrutement de la fonction publique, a réservé un quota de 20% pour les handicapés.



Dans le cadre du financement de la mutuelle Mec Afer , Mansour Faye a décidé d'octroyer une enveloppe de 10 millions de frs cfa comme garantie , destinée aux projets générateurs de revenus pour les handicapés , et que toutes les dispositions seront prises selon les procédures normales pour leur faciliter l'accès au crédit.



D'autres léviers et outils mis à disposition par l'état seront également visités pour que les handicapés puissent bénéficier de l'accompagnement de l'état à travers ses structures de financement. Il s'est engagé à mettre à la disposition de la fédération des handicapés un terrain de 300 m2 pour la construction d'un siège social et les mécanismes nécessaires seront trouvés pour les travaux.



Le maire de Saint-Louis a, par ailleurs, décidé avec son homologue de Gandon, d'octroyer un lot de 100 parcelles à la fédération qui aura en charge après discussion en interne , de définir les critères d'accessibilité , en attendant que d'autres espaces puissent être trouvés pour permettre à ses braves personnes de pouvoir bénéficier d'autres parcelles à usage d'habitation.



