Perte de légitimité au PDS: Ces négociations qui ont perdu Bara Gaye En mettant en branle un remaniement des instances du Parti démocratique sénégalais (Pds), le débat a été mieux concentré sur la personne de Bara Gaye. Homme de main de Karim Wade, il semble ne plus être dans les bonnes grâces de Me Abdoulaye Wade.

Mais cela pourrait se comprendre si l’on se réfère à des informations livrées en haut lieu. Autrement dit, en rapport à des voix autorisées bien connues dans les cercles du monde libéral.



Et pour cause, nous dit « Tribune », elles affirment que «Bara Gaye a perdu une certaine confiance au sein du Parti démocratique sénégalais (Pds) parce qu’il serait en négociations avec le camp du pouvoir, dont le principal décideur lui aurait proposé un poste de président de Conseil d’administration (Pca)».



Seulement, un tel poste paraît ne pas l’agréer, si l’on se base toujours sur des propos rapportés. Toutefois, il est signalé qu’il a déjà un pas dans le Macky. Toutefois, il faut également signaler que pratiquement rien ne se comprend plus dans le jeu politique sénégalais.



Autant Bara Gaye est pointé du doigt en cherchant à rejoindre Macky Sall, autant Mahmoud Saleh, Directeur de Cabinet du président de la République défend, contre toute attente, que son mentor est en communication permanente avec le pape du Sopi.



