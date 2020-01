Perturbation en vue dans l’enseignement : la fédération des parents d’élève tire la sonnette d’alarme La Fédération nationale des parents d’élève invite l’Etat à réagir face aux risques de perturbation en vue dans le système éducatif avec les grèves annoncées du G20 et du G7. « Nous voulons que nos enfants aillent à l’école. Nous avons préparé l’année scolaire, nous avons fait tout ce qu’il fallait. Maintenant, il y a le G20 et le G7 qui menacent de perturber le système éducatif. Nous invitons l’Etat à prendre ses responsabilités pour qu’il n’y ait pas de paralysie du système », a déclaré Bécaye Badiane le président de la Fédération sur la RFM. Le G7 a annoncé une grande manifestation, le 23 janvier, suivie d’une grève totale le lendemain, rappelle-t-on.

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Janvier 2020 à 08:40



