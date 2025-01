Perturbations dans la distribution d'eau annoncées par Sen'Eau pour ce samedi 11 janvier 2025

Dans le cadre du projet de renouvellement de 316 kilomètres de réseau d’eau à Dakar, la SONES et SEN’EAU annoncent des travaux de raccordement de nouvelles conduites dans le quartier de la Médina. Ces travaux débuteront ce samedi 11 janvier 2025 à partir de 8 heures, renseigne Senenews, .



L’intervention entraînera des perturbations dans la distribution d’eau potable à Médina. Cependant, les autorités assurent que le service reviendra progressivement à la normale en fin de journée, dès l’achèvement des opérations. Pour atténuer l’impact sur les populations, un dispositif de camions-citernes sera mis en place afin de desservir les zones les plus touchées.



Les responsables de la SONES et SEN’EAU appellent les habitants à faire preuve de compréhension face à ces désagréments, soulignant que ces travaux visent à améliorer durablement la qualité du service d’eau potable à Dakar.