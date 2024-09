Perturbations dans la distribution de l’électricité : La Sénélec informe son aimable clientèle, d’un incident sur le réseau interconnecté de l’OMVS

La Sénélec informe son aimable clientèle qu’un incident survenu ce matin, au poste de Hann, a entraîné la perte du réseau interconnecté de l’OMVS et des perturbations sur la distribution de l’électricité.



La Sénélec présente ses excuses à sa clientèle, pour ces désagréments indépendants de sa volonté.



Conformément au plan de reprise de service, les équipes sont déployées sur le terrain pour une bonne prise en charge de cet incident, afin de réalimenter les clients impactés dans les meilleurs délais.



Pour toute information, veuillez appeler le service de dépannage de la Sénélec au 33 867 66 66 /30 100 66 66, ou nous contacter à l’adresse "Senelec l’officiel” via les plateformes digitales Facebook, Twitter et Instagram, disponibles 24h/24.