Pété: Une commune rurale émergente Si l’ambition de l’ancien édile de Pété dans le département de Podor et de son équipe se résumait en l’espace de deux mandatures (2009- 2022) à faire de cette collectivité territoriale, une « Commune émergente », le pari est certainement largement gagné. En effet, sous la houlette de Elhadj Djiby Mbaaye, la commune de Pété jadis présentée comme un patelin peu attractif du fait de nombreuses contraintes de développement auxquelles, il butait, a connu de profondes mutations socio-économiques voire culturelles et sportives.

Grâce à l’entregent de cet édile pragmatique et volontariste qui a pris le parti de tendre très tôt la main à tous les fils du terroir, résidents et non-résidents, aux vaillants émigrés , plusieurs projets et programmes ont pu être concrétisés dans ce terroir. En attestent les nombreuses réalisations opérées sous son magistère et qui ont fini d’installer cette collectivité territoriale sur les rampes de l’émergence économique et sociale. C’est ainsi qu’en réponse aux nombreux écueils de développement auxquelles, bute ce terroir du Nord du Sénégal, M. Mbaaye et ses collaborateurs ont, dès les premiers mois de leur avènement à la tête de cette municipalité développé un contrat de mandature ; axé sur un ambitieux programme d’investissements plurisectoriels. Celui-ci qui va de l’appui et de la réalisation d’infrastructures communautaires de base (Santé, Education, Hydraulique, Agriculture etc) à la promotion d’initiatives socio –économiques et culturelles, a fini de restructurer profondément l’environnement socio-économique de cette collectivité territoriale.



Et partant, favoriser la relance d’activités productives au profit des agriculteurs et des éleveurs ainsi que les jeunes et les femmes. Une prouesse remarquable s’il en est, au regard de l’énormité des attentes dans un environnement de faible mobilisation des ressources locales. En réalité, le bilan est tout est simplement éloquent, aucun domaine transféré n’est laissé en rade. Un tour dans les localités et hameaux du territoire communal, finit de vous édifier sur le chemin parcouru en direction du développement économique et social du terroir.



C’est dire qu’avec le soutien des autorités centrales, le très pragmatique maire et adepte de la politique de proximité, a su apporter des réponses aux préoccupations majeures des populations de ce terroir.



Des réalisations phares qui impactent positivement les conditions de vie des populations



De l’aménagement infrastructurel à la promotion d’initiatives socio-économiques, au développement d’AGR au profit des jeunes et des femmes, tout y est passé au grand bonheur des populations locales. Dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage, les principales réalisations tournent autour de : l’aménagement et de l’équipement d’une SIPA(Société d’intensification et de production agricole à Pété qui emploie 150 jeunes filles et garçons en partenariat avec le Prodam , l’aménagement et de l’équipement de 08 jardins écologiques des femmes pour les cultures maraîchères dans chaque quartier, l’aménagement et de l’équipement du périmètre de Ballèle » pour les femmes en partenariat avec Enda-Pronat) , l’aménagement d’une pépinière municipale de 05 hectares (en partenariat avec la Grande Muraille Verte) la mise en œuvre d’un programme dénommé « VAGRI 10 » qui forme, équipe et rémunère, en relation avec le Service civique national 10 jeunes dans la commune,10 jeunes par an .



La construction de parcs de vaccination et d’un abattoir municipal dans la commune de Pété , la mise en œuvre d’un projet d’embouche bovine dans la commune de Pété, en partenariat avec le PIDEL(Programme intégré de développement local).Au chapitre des infrastructures marchandes, la construction du marché central et la mise en service d’une boulangerie moderne dans la commune de Pété, figurent en bonne place parmi les réalisations physiques saillantes de la collectivité territoriale.



S’agissant du domaine de l’éducation, la Commune s’est illustrée, entre autre autres axes d’intervention, dans la construction d’une deuxième inspection d'études et de formation dans le département de Podor (IEF) , d’un lycée à Pété sur fonds propres d’un lycée moderne à Pété , d’un centre de Formation technique et professionnelle , d’une deuxième école élémentaire( Pete 2).Ceci, en plus de la construction de 04 blocs sanitaires dans les deux écoles primaires de Pété et de l’érection de 02 cases des tout-petits et d’un collège de Pété , de la mise à disposition d’une école spécialisée au profit de sourds muets et de la fourniture systématique de trousseau scolaires à l’ensemble des écoles de la Commune.



A ces actions en faveur du secteur de l’éducation, vient s’ajouter l’enrôlement de plus mille (1000) élèves au système de CMU (couverture maladie universelle). S’agissant de la Santé et de l’Action sociale, la Commune a procédé à la réalisation du deuxième district sanitaire du département de Podor, avec la construction et l’équipement du centre de santé de référence de Pété de dernière génération grâce à la coopération Luxembourgeoise. Il s’y ajoute la construction d’un autre poste de santé et d’un centre de promotion et de réinsertion sociale (CPRS) logé au sein de l’hôtel de ville, et l’ouverture d’un deuxième siège du service départemental de la croix rouge. Pour le volet hydraulique, plusieurs quartiers dont Sinthiane 1 et Sinthiane 2, ont bénéficié du raccordement au réseau hydraulique sur une distance de 05 km.



C’est aussi sous le magistère de M. Mbaaye que les travaux de réalisation de trois(03) forages, ont été lancés. Pour une amélioration du cadre de vie des populations, la Commune a institué une brigade d’hygiène, en plus de la création d’une décharge des déchets solides en partenariat avec le conseil départemental des Yvelines en France, réhabilité la rivière bénite(HEDISS) et enfin mis en place un Gie pour la collecte, le ramassage et l’évacuation des ordures ménagères. Mais le progrès ne s’arrête pas.



Pété arbore un nouveau visage



Car, la jeunesse a été aussi servie et même bien servie à la faveur de la mise à disposition d’un stade moderne qui porte d’ailleurs son nom, d’une maison des jeunes et de la citoyenne et d’une salle de karaté. Aussi, des efforts substantiels ont-ils été consentis dans le cadre de l’insertion socio professionnelle de cette frange importante de la population. Ainsi, à travers la Contribution économique locale valeur ajoutée CEL/VA , la municipalité a offert une trentaine d’emplois aux jeunes ,en plus du recrutement de 15 jeunes(hommes et femmes) pour les service d’entretien routier et voirie, à travers le FERA (Fonds d’entretien routier).



L’hommage vibrant des populations locales



Quant à la promotion féminine, ce volet a été au cœur de l’action municipale durant les deux mandats du Maire Elhadj Djiby Mbaaye .De l’aménagement et de l’équipement de périmètres maraichers (octroi de motopompes et d’intrants agricoles aux femmes exploitantes) pour promouvoir les cultures de contre saison à la mise à disposition de camion frigorifique pour la vente de poissons en passant par l’instauration de la Calebasse de solidarité(korel) dans chaque quartier de la commune ; à la fourniture de moulins et de machines à coudre, l’appui –accompagnement de la municipalité n’a jamais fait défaut aux groupements de femmes productrices afin d’abord de les formaliser puis de les orienter durablement dans la voie de l’autonomisation économique.



Les dividendes d’un entregent personnel



Parallèlement à ces investissements physiques et aux actions de promotion économique et sociales de ses mandants, l’ancien édile s’est évertué à doter sa commune d’équipements et d’infrastructures pour son ouverture au monde et à la sécurité des populations et de leurs biens, à travers une connexion aux affaires dans un environnement de quiétude. De la radio communautaire à l’installation de lampadaires électriques en passant par la mise à disposition de brigades de gendarmerie et de sapeurs-pompiers, l’accompagnement à l’installation d’établissements et d’institutions financières et de services (banques, assurances, stations d’essence, gare routière etc), il aura permis d’arborer un nouveau visage répondant aux normes d’une ville urbanisée en plein essor économique. Ceci, au grand soulagement des populations locales.



Si ce pas qualitatif dans l’amélioration du cadre de vie et des conditions d’existence des habitants de Pété, a pu être franchi c’est surtout grâce à l’engagement et l’entregent personnels de M. Mbaaye. Une chose demeure sûre : la qualité du partenariat scellé avec des collectivités européennes via la coopération décentralisée, a été d’un apport déterminant dans certaines réalisations de la Commune, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la promotion féminine, et bien d’autres encore. C’est à ce fils du terroir, un digne talibé du Guide Ceerno Mohamadou Samassa que les populations locales souhaitent rendre un vibrant hommage pour « services rendus » à la collectivité. Une décoration méritée, en plus des nombreuses médailles qu’il a reçues durant ses années d’activité en tant qu’agent de l’Etat ou tout simplement élu local. Abou KANE



