Petersen: Un marchand ambulant arrêté avec 10 kilos de chanvre indien

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Novembre 2020 à 09:48 | | 0 commentaire(s)|

Dans la nuit du 12 novembre 2020 (avant-hier) aux environs de 21h, au cours de la patrouille de sécurisation du secteur par les limiers de Rebeuss, Oumar Sow a été interpellé à hauteur du marché Petersen tenant un sac qui contenait 10 kilogrammes de chanvre indien, informe L'As.



Interrogé sur la provenance dudit produit, il a déclaré l’avoir acheté auprès de son fournisseur établi à Mbour du nom de Samba, sans autre précision. Conduit au commissariat et interrogé sommairement au poste de police, il a reconnu sans ambages les faits qui lui sont reprochés. «Je revenais juste de Mbour.



Arrivé à hauteur du marché Petersen, je suis tombé sur les éléments de la brigade de recherche qui m’ont interpellé pour un contrôle d’identité. Comme je ne détenais pas ma carte, ils ont effectué une fouille et ont trouvé dans le sac que je détenais 10 kilogrammes de chanvre indien. D’où mon arrestation », a-t-il indiqué. Pour se dédouaner, il souligne qu’il n’est pas un trafiquant. «Je l’ai confondu. Ceci est une erreur. Mon sac a été surement confondu dans le véhicule de transport en commun que j’avais pris », a-t-il précisé sans convaincre. Malgré ses dénégations, il sera déféré au parquet.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos