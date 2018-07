Petit: ”Le peuple français est arrogant, menteur, hypocrite…”

Manu, quels souvenirs gardez-vous de la carrière de Thierry Henry ?

Il y a forcément 98 et cette grande victoire à la maison, c’est inoubliable. Titi avait apporté sa fraîcheur et son efficacité, puis il a ensuite continué à marquer des tas de buts pour l’équipe de France. Mais mon grand souvenir de Titi, c’est son arrivée à Monaco, lorsqu’il était gamin. J’ai sept ans de plus que lui, je jouais déjà quand il a commencé à la Turbie (en 1993, NDLR). Le côtoyer à l’ASM durant sa formation et ses débuts en professionnels, puis en équipe de France et à Arsenal (durant la saison 1999-2000, NDLR) a été un grand bonheur.



Le football français doit-il récompenser son meilleur buteur de l’histoire avec une nouvelle sélection ?

Pourquoi pas, mais les gens n’aiment pas Thierry Henry. En Angleterre, il a une statue. Cela veut dire beaucoup de choses. Il est adulé là-bas, ça vous dérange ? Alors, regardez ailleurs ! Cela me fatigue. Que peut-on reprocher à Thierry Henry ? Sa main contre l’Irlande ? Il a aidé à la qualification en Coupe du monde ! L’Afrique du Sud ? Il n’a rien fait. La France est hypocrite et lâche. Parfois, je me dis qu’en ayant été envahis par les Allemands, on serait mieux dirigés aujourd’hui.

Avait-il besoin de mettre des coups de boule ?







Vous en voulez à la presse française.

Cette mauvaise image de Thierry Henry, cela m’énerve. La presse ne fait aucune autocritique, n’a aucun recul et ne s’excuse jamais. Vous balancez une info et passez à la suivante. Ce sont des gens qui vivent en vase clos, dans un transit, qui ne dépendent d’aucune loi et d’aucune vérité, en permanence. La presse anglaise, par exemple, en fait beaucoup mais n’enfonce pas autant. Wayne Rooney n’est pas détesté en Angleterre alors qu’il n’a pas toujours été droit dans ses bottes sur le terrain et en dehors. Thierry Henry, lui, n’a jamais eu de mauvais geste sur le terrain et aucune histoire dans sa vie privée.



Son éloignement et surtout sa discrétion médiatique n’aident pas…

Il n’est pas détesté, il n’est surtout pas aimé. Ce qui n’est pas normal, déjà. Avait-il besoin de mettre des coups de boule sur un terrain pour marquer les esprits ? Il s’est fait défoncer par la presse française après sa main et, depuis, il ne parle pas aux Français. Mais attention, il parle très bien aux médias britanniques. Il a été consultant durant la Coupe du monde sur la BBC, il a apprécié car il aime le football. Les Anglais le considèrent à sa juste valeur. Il a toujours été une personne honnête. En France, il n’a aucune connivence avec la presse, et alors ? Peut-être parce qu’il ne souriait pas lorsqu’il marquait pour les Bleus ! Voilà, c’est tout ce que je déteste dans ce pays. J’ai beaucoup de mal avec les Français, je n’ai jamais vu un peuple aussi arrogant, suffisant, menteur et hypocrite.



Et raciste ?

Au moins, le football combat le racisme. Dans un vestiaire de foot, c’est Benetton, alors cela me fait marrer quand on parle de problème de racisme entre joueurs et entraîneurs. Et si tu enlèves ce sport, ce sera encore pire dans la rue.

A la FFF, le mode d’élection est non-démocratique







Que reprochez-vous aux Français, à leurs politiques ?

Cela fait des siècles que tous les sportifs, pas seulement les footballeurs, sont méprisés par les élites de notre pays. On considère que c’est l’apanage des gueux, que c’est uniquement un ascenseur social pour les pauvres. Aux Etats-Unis, on tire les sportifs vers le haut, ils sont des fiertés nationales, on leur donne de l’importance.



En France, c’est le contraire. Alors, oui, les politiciens s’amassent rapidement lors des grandes victoires nationales pour récupérer les efforts des sportifs. Nous tentons un minimum d’être la fierté de notre pays. Cela a été le cas lors de la Coupe du monde 98. On m’en parle encore, on rappelle de bons souvenirs. Après, ce n’est que du foot. La société ne donne pas autant de bonheur.



Les politiciens sont omniprésents pour tout contrôler, mais n’ont aucune crédibilité, encore moins des compétences. Quand Brandao prend un mois de prison pour un coup de tête, Cahuzac est encore en liberté, Thévenoud siège toujours à l’Assemblé nationale. Et on ne parle que de ceux qui ont été pris la main dans le sac. Ils ont le pouvoir et veulent surtout l’argent.



Engagez-vous en politique ou dans le football, alors !

Qu’est-ce que je vais pouvoir changer ? On m’a décrit comme un écorché vif il y a 10 ans car je tenais ce discours. Aujourd’hui, les gens pensent comme moi. On fait pourtant de la prévention avec nos enfants, mais en politique, cela ne passe pas. J’ai souvent critiqué Blatter.



Aujourd’hui, les preuves tombent les unes après les autres, on sait qu’il y a de la corruption, mais ces gens sont toujours au pouvoir. D’ailleurs, à la FFF, le mode d’élection est non-démocratique, sclérosé. C’est le Conseil fédéral de la Fédération qui élit le président. Faut être utopiste pour penser que les instances du football vont évoluer. En tant qu’ancien joueur, on peut devenir directeur sportif ou entraîneur. Diriger, ce n’est pas possible, c’est censé être réservé à des gens qui ont fait des études de droit. Ce n’est pas comme ça que l’on va changer les choses.







Emmanuel Petit a participé au Kettler Challenge, une soirée caritative qui a offert 15 250 euros à l’Etoile de Martin, une association qui aide la recherche sur les cancers de l’enfant.











24Matins.fr