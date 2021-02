Petite finale du Mondial des Clubs - Matar Bâ félicite le trio arbitral sénégalais désigné et la FSF C’est avec une grande joie que j’ai pris connaissance de la désignation du trio arbitral sénégalais, composé de Maguette Ndiaye El Hadji Malick Samba et Djibril Camara pour officier la petite finale de la coupe du Monde des clubs à Doha au Qatar, qui oppose Al Ahly d’Egypte et Palmeiras du Brésil.

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Février 2021 à 07:29 | | 0 commentaire(s)|

En tant que Ministre des Sports, je tenais à faire part de ma satisfaction à la au corps arbitral et à la Commission Centrale des arbitres, mais aussi à la fédération sénégalaise de football.



Une nouvelle performance pour l’instance fédérale mais aussi une reconnaissance de la qualité de l’arbitrage africain.



Le choix fait sur un trio sénégalais est une concrétisation d’un parcours remarquable fait de compétence et de professionnalisme.



Je renouvelle toutes mes félicitations aux arbitres et les exhorte à poursuivre cette voie pour hisser haut l’arbitrage africain et sénégalais.



Matar BA

Ministre des Sports

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos