Pétition contre Cheikhou Oumar Hanne : le collectif des Amicales de l’Ucad dément La presse a révélé en début de semaine qu’une pétition avait été initiée par des étudiants de l’Ucad contre Cheikhou Oumar Hanne, nommé ministre de l’Enseignement supérieur dans le nouveau gouvernement de Macky Sall. Epinglé par plusieurs rapports, notamment de l’Ofnac, dans sa gestion quand il était directeur du Coud, la nomination du nouveau ministre a suscité beaucoup de désapprobations.

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Avril 2019 à 13:31 | | 2 commentaire(s)|

Toutefois, le Collectif des Amicales de l’UCAD a démenti ce samedi avoir signé une telle pétition, face à la presse.



« Cette pétition dont on parle, n’a été signée par aucun membre du collectif. Les gens qui en parlent ne sont même plus des étudiants. Ce sont des personnes qui ne sont dans l’université que pour s’occuper d’affaires politiques », a déclaré Babacar Fall, membre du collectif à la RFM.

