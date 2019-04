Pétition contre sa nomination : Cheikh Oumar Hanne ‘’recrute’’ des étudiants et des journalistes pour sa défense Le journal Les Echos est formel. Il y a bel et bien une pétition qui circule contre la nomination de Cheikh Oumar Hanne dans le gouvernement Macky 2. Samedi, des étudiants qui se réclament de l’Amicale des étudiants de l’Ucad, ont tenu un point de presse pour démentir une telle information. Khalifa Diagne et ses camarades avaient soutenu que ceux qui sont à la source d’une telle information, ne sont même plus étudiants. Pire encore, avait-il dit, ils trainent à l’université, ne s’occupant que de choses politiques.

Et Les Echos de révéler que le nouveau ministre de l’Enseignant supérieur avait convoqué une réunion quelque part, à la zone de captage, vendredi dernier, regroupant des étudiants et même des journalistes, pour organiser la riposte. La fameuse conférence de presse de samedi, était un des axes du plan de défense retenu. Reste à savoir sur quoi débouchera cette fameuse pétition. Et surtout, si le siège de Cheikhou Oumar Hanne qui vacille, finira par tomber.

