Pétition pour la libération de Khalifa Sall : Le Front Citoyen face à la presse, ce mardi Le Front Citoyen pour la Libération de l’Otage Politique Khalifa SALL FCLOP/KAS rencontre la presse ce mardi à 17 heures au centre de perfectionnement de la ville de Dakar. Ce sera pour faire le point sur pétition lancée le 09 mai dernier pour la libération de l’ex maire de Dakar, emprisonné à 5 ans de prion, depuis le 7 mars 2017, et une amende de 5 millions de FCFA pour « faux et usage de faux » et « escroquerie portant sur des fonds publics ».

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Août 2019 à 15:00



