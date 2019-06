Petro-Tim - Djibril Kanouté: « je suis meurtri… »

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Juin 2019 à 10:47 | | 0 commentaire(s)|

Ingénieur des Mines à la direction des Mines et de la Géologie du ministère du développement industriel dans les années 80, Djibril Amadou Kanouté, suit avec intérêt l’affaire d’Aliou Sall. Ancien DG de Pretosen, il se dit meurtri de voir comment son ancien protégé est attaqué par la classe politique.



« Je suis meurtri et froissé par la classe politique sénégalaise, qui attaque un adversaire politique sur le terrain personnel. Cette classe politique ne respecte pas ses fonctionnaires. Ce n’est pas chevaleresque. »













L’Observateur

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos