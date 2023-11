Pétrole-Gaz : Oryx Energies acquiert une participation majoritaire dans Puma Energy Sénégal

Cette acquisition renforce la présence de Oryx Energies SA au Sénégal, l’un de ses principaux marchés en Afrique et s'inscrit dans le cadre d’un plan de développement plus vaste, de l’activité GPL de Oryx Energies en Afrique.



La nouvelle entité sera rebaptisée Oryx Gaz Sénégal et poursuivra ses activités dans le domaine du gaz de pétrole liquéfié (GPL). En outre, Oryx Gaz Sénégal intégrera les cinq sites de vente au détail de carburant et les activités de soutage de Puma Energy Sénégal dans ses opérations. Dans le contexte du Sénégal, les projets d'Oryx Energies visant à fournir aux zones rurales actuellement mal desservies une source fiable de GPL, revêtent une importance particulière.



Présente au Sénégal depuis 1989, Oryx Energies exploite un modèle intégré d'approvisionnement, de stockage et de distribution. Avec un terminal de stockage stratégiquement situé dans le port de Dakar, un autre en construction dans le nouveau port de Sendou-Bargny et des installations de soutage, Oryx Energies maintient un approvisionnement fiable en produits et services pétroliers de qualité au Sénégal, pour des applications industrielles et domestiques.



Oryx Energies SA était conseillé par le cabinet d’avocats, Thiam & Associés. L’équipe de Thiam & Associés était menée par Baba Hady Thiam, associé, et composée de Amadou Barry, counsel, Stéphanie Manguele E., Binta Maiga et Hadiatou Barry.



" Stéphanie Manguele, Avocate chez Thiam & Associés, démontre à nouveau sa capacité à agir en tant conseil transactionnel international. Je tiens à remercier Oryx Energies de leur confiance renouvelée pour les accompagner dans le cadre de cette acquisition. C’est pour nous une fierté de prouver notre aptitude à conseiller les multinationales, sur toute l’Afrique francophone. ”