Pétrole: Mamadou Sy Mbengue, DG de l'Ipres, pour une sensibilisation en langues nationales de la part de l’Etat

Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Juin 2019 à 23:54 | | 0 commentaire(s)|

Le Directeur général de l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres), Mamadou Sy Mbengue, parlant sur les ondes de Sud Fm, a demandé à l’Etat de faire des campagnes de sensibilisation en langues nationales. L’initiative consiste à mieux expliquer les enjeux du pétrole aux populations.







D’après lui, beaucoup de personnes sont embarquées dans des considérations, alors qu’ils ont seulement des problèmes de compréhension.







Ainsi, le Dg de l’Ipres reste d’avis que le Sénégal, seul, ne peut pas explorer son propre pétrole. Puisque la prospection coûte excessivement chère et elle exige des moyens et des risques. Seules des puissances financières étrangères peuvent aider à faire la prospection du pétrole dans certains pays.













Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos