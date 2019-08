Pétrole et Gaz: La Convention collective sera signée ce vendredi Ce vendredi 02 août sera marquée d’une pierre blanche dans les annales du syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz affiliés à la Confédération nationale des travailleurs Force du Changement (Cnts-FC) de Cheikh Diop. Ce syndicat va signer la Convention collective du secteur du pétrole et du gaz avec le ministre du Pétrole, Makhtar Cissé, le ministre des Organisations professionnelles, Samba Sy et la présidente du haut Conseil du dialogue social, Mme Innocence Ntap ndiaye.

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Août 2019 à 11:33

En négociation depuis 2017 avec les différentes organisations patronales du secteur, la signature de cette convention collective de branche «marque une étape importante dans la vie de notre organisation professionnelle, d’autant plus qu’elle intervient dans le contexte d’une nouvelle économie pétrolière, avec les découvertes d’importants gisements de pétrole et de gaz que notre pays va connaître», selon le Secrétaire général de la Cnts-Fc, Cheikh Diop.



Ce dernier ajoute que « le syndicat est conscient de l’importance du secteur. Il s’agissait alors de faire valoir cette responsabilité, d’un dialogue social de qualité. Ce vendredi, nous allons signer une convention du pétrole et du gaz négociée depuis 2007. La convention sera un instrument qui harmonise les statuts de l’ensemble du personnel du secteur, en termes de gestion des ressources humaines et des avantages sociaux ».



Cheikh Diop ne cache pas sa joie puisqu’il n’existe pas de Convention collective dans le secteur du pétrole et du gaz au Sénégal. En réussissant la prouesse de décrocher une telle convention, la Cnts- FC y affirme son leadership puisque le texte va réguler les relations professionnelles dans le secteur, avant qu’on ne rentre dans l’économie du pétrole. Surtout que le patron de la centrale Cnts/Fc, Cheikh Diop, a lui-même fait toute sa carrière dans le secteur du pétrole et du gaz.



Il faut signaler que la Convention prend en charge 7 sections syndicales qui tournent autour du raffinage, de la distribution, du stockage, du transport, du maritime, de l'aviation et du transport d'hydrocarbures.











Le Témoin



