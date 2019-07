Pétrole et Gaz : Reprise des manifestations dès ce vendredi

Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Juillet 2019

Après trois semaines de pause due à la Coupe d’Afrique et aux obsèques d’Ousmane Tanor Dieng et Ameth Amar, les activistes vont reprendre du service dès vendredi prochain. En effet, plusieurs collectifs ont déposé une demande d’autorisation pour marcher à Dakar afin d’exiger la lumière sur des contrats d’hydrocarbures entre l’Etat et des compagnies étrangères. En dehors des revendications classiques (Pétrole et Gaz), les organisateurs comptent dénoncer les arrestations de Guy Marie Sagna et d’Adama Gaye tout en réclamant leur libération immédiate et sans condition.



