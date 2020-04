Pétrole et Gaz au Sénégal: Bp résilie son contrat de 3,6 milliards avec Emgs à cause du covid-19 En juillet 2019, Emgs annonçait la signature, avec British Petroleum, qui détient 60% des parts du gisement Grand Tortue Ahmeyim, d’un précieux contrat de 6 millions de dollars. Soit 3,2 milliards de francs Cfa. La compagnie norvégienne devait aider le major britannique dans la prospection d’hydrocarbures au large du Sénégal et de la Mauritanie.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Avril 2020 à 14:51 | | 0 commentaire(s)|

Mais, la joie sera de courte durée. BP a décidé de résilier ledit contrat. Le covid-19 est passé par là. «EMGS a été informé par le client qu’il avait décidé de reporter le projet. EMGS comprend que la décision découle de la pandémie du COVID-19 en cours. Le début de l’acquisition était prévu pour mars 2020. Toutes les autres activités de mobilisation seront arrêtées immédiatement», a annoncé l’entreprise norvégienne.

Dans les projets pétroliers et gaziers en cours au Sénégal, ce sera certainement l’un des premiers contrats à faire les frais de la difficile période que traversent compagnies pétrolières. Celles-ci sont confrontées aux effets de la pandémie actuelle et du naufrage du prix du baril de pétrole qui est aujourd’hui en dessous de 25 dollars.

Igfm renseignait aussi que le Projet pétrolier phare du Sénégal, Sangomar, était lui aussi frappé de plein fouet par la conjoncture actuelle. Les coentreprise est obligée de faire des coupes budgétaires pour faire face. Certaines banques, qui avaient promis d’accompagner la phase 1 du développement, ont jeté l’éponge.

Source Igfm



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos