Pétrole et Gaz : la mouvance présidentielle organise un panel ce dimanche La coalition Benno bokk yakaar organise, ce dimanche à la permanence de l'Apr, une conférence sur le thème : "Pétrole et gaz".

Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Juin 2019 à 09:40 | | 0 commentaire(s)|

Une rencontre qui sera animée par le ministre du Pétrole et des Énergies, Mouhamadou Makhtar Cissé, le journaliste et ancien ministre de la Culture Abdou Latif Coulibaly, l'avocat de l'État Me Ousmane Sèye, le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, et le coordonnateur du Cos-Pretrogaz, Mamadou Fall Kane.

Cette rencontre organisée après l’enquête publiée par la BBC, révélant un scandale de 10 milliards de dollars dans le pétrole et le gaz sénégalais, dont le frère du président, Aliou Sall, serait l’acteur principal.



