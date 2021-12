Pétrole et gaz : Macky Sall affine sa « doctrine de gestion prévisionnelle des ressources » Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Décembre 2021 à 08:55 | | 0 commentaire(s)|

« Abordant la doctrine de gestion prévisionnelle des ressources issues de l’exploitation du pétrole et du gaz, le Chef de l’Etat réitère, au Gouvernement, toute l’importance qu’il accorde à l’exploitation optimale de ces ressources dont les recettes attendues doivent servir à accélérer l’ancrage d’une économie nationale inclusive et durable, au service des générations actuelles et futures.



Le Président de la République indique que la finalisation rapide du projet de loi portant répartition des ressources issues de l’exploitation du pétrole et du gaz, va concourir de manière innovante et avant-gardiste à la consolidation cohérente de la politique économique et financière du Sénégal.



Dans cette perspective, le Chef de l’Etat informe le Gouvernement, qu’il présidera, le 21 décembre 2021, une session spéciale du Comité d’Orientation stratégique du Pétrole et du Gaz (COS-PETROGAZ), élargie aux représentants de l’opposition et de la société civile, et consacrée à ce projet de loi avant son examen au Conseil des Ministres du 22 décembre 2021. »





Source : Source : https://www.impact.sn/Petrole-et-gaz-Macky-Sall-af...

Accueil Envoyer à un ami Partager