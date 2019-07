Pétrole et gaz au Sénégal : « un moteur de croissance formidable » selon Christophe Bigot « Si le Sénégal a une chance extraordinaire, c'est d'avoir découvert le pétrole et le gaz. C'est un moteur de croissance formidable pour l'économie sénégalaise. Évidemment les autorités sénégalaise ont souhaité encadrer cette ressource pour faire en sorte qu'il ait un contenu local important ». C’est ce qu’a déclaré l'ambassadeur de la France au Sénégal, Christophe Bigot dans l’émission Objection ce dimanche.

« Il est important que le Sénégal obtienne une rétribution légitime et naturelle de ses ressources. C'est un premier enjeu », a toutefois souligné l’ambassadeur de France à Dakar.

Et de souligner, « il y a d'autres enjeux qui sont par exemple si l'on prend le cas du gaz : quelle est la part qui va aller à la consommation intérieure. Lorsqu'il faut, ici, concevoir des industries qui utilisent ce gaz et quelle est la part qui va être exportée ».

De la même manière, a-t-il dit, il est important de savoir, « quelle est la part de ses nouvelles ressources qui vont arriver au budget de l'Etat, quelle est la part qui va être destinée au fonctionnement annuel et quelle est la part qui va être destinée aux investissements sur une longue durée », se disant certain que le Sénégal a su tirer « toutes ces conclusions ».



