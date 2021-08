Pétrole sénégalais: Cession-bail du FPSO Greater Tortue Ahmeyim, finalisée Le major pétrolier BP a finalisé la transaction pour la vente et la cession-bail du navire flottant, de production, de stockage et de déchargement (FPSO) Greater Tortue Ahmeyim.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Août 2021 à 12:49 | | 0 commentaire(s)|

La société pétrolière et gazière américaine Kosmos Energy, partenaire de BP sur le projet, a déclaré lundi que la finalisation de la transaction assurait un financement supplémentaire pour les futurs coûts de développement de la société sur le projet Greater Tortue Ahmeyim (GTA).



BP a accepté de vendre le FPSO Greater Tortue Ahmeyim, actuellement en construction par Technip Energies en Chine, à une filiale de BP.



Le FPSO sera reloué à BP dans le cadre d’un contrat de location à long terme, pour une utilisation exclusive dans le projet GTA.



La livraison du FPSO aura lieu une fois la construction terminée et le FPSO entré dans les eaux internationales, le bail avec BP prenant effet à la même date, actuellement estimée à la fin du troisième trimestre 2022.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos