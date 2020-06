Philippe Maguilène Senghor - Faute d'argent, une femme accouche devant l'hôpital Le Directeur de Leral TV, Dame Dieng a assisté à une scène cocasse ce mardi à 02h du matin devant l'hôpital Philippe Maguiléne Senghor. Une femme, par manque d'argent a été éconduite et elle a accouché devant la structure sanitaire, rapporte l'AS.

"Au moins retenir sa pièce d'identité. Cela veut dire que dans ce pays, quand on n'a pas d'argent, oàn meurt facilement. C'est catastrophique et inhumain", a-t-il martelé.

D'après d'autres témoins, le patron de Leral.TV a failli même en venir aux mains avec les vigiles lorsqu'il s'est indigné de la situation à haute voix.



