Phosphates de Matam: le Ministère des Mines et de la Géologie apporte des précisions sur... Les services du ministère des Mines et de la Géologie ont réagià un article portant sur les phosphates de Matam dont il aurait pris une décision provisoire sur la Société d'Etudes et de Réalisation des Phosphates de Matam (SERPM), dans un communiqué parvenu à Leral.

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Juillet 2022 à 13:28 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministère souligne que la SERPM n'a plus de titre valide ni de droit sur ladite mine depuis 1994. Malgré cette situation, elle avait poursuivi les opérations d'exploitation en violation flagrante de la loi n°2016-32 du 08 novembre 2016 portant Code minier.



Les services du ministre Oumar Sarr précisent que la SERPM a profité d'une lettre d'information du Ministère des Mines et de la Géologie qui n'a aucun caractère dérisoire, pour introduire un nouveau recours devant la Cour suprême suivi d'un référé administratif.



"Toutes les informations utiles ont été portées à la Cour suprême qui, en fonction de son calendrier, programmera une audience pour se prononcer sur le fonds de l'affaire", renseigne le document du MMG.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook