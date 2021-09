Photo des 5 majeures: Yacine Diop se photographiant avec sa récompense, est absente Ridicule séance de rattrapage du camp sénégalais, prenant une photo de Yacine Diop dans un stade vide et seule avec sa récompense. Cette manipulation, dénonce-t-on, ne passera pas.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Septembre 2021 à 18:02 | | 0 commentaire(s)|

D’après la source, Yacine Diop est absente sur la photo des 5 majeures et cela ne peut jamais être rectifié. « Ca va jasser pour toujours et salir la réputation du Basket-ball africain et surtout sénégalais, aux yeux de la communauté internattionale », regrette-t-on.



Cette tache sombre figurera partout et c’est ne pas respecter les 4 autres (de gauche vers la droite).



1-Mariam Coulibaly (Mali)



2- Côté vide laissé par l’absence de Yacine Diop (Sénégal)



3- Adaora Elonu (Nigeria)



4-Marina Paul Ewodo (Cameroun)



5- Ezzine Kalu (Nigeria)





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos