Photo: voici Mafatim Mbaye tué à Thiès Voici Mafatim Mbaye, le boulanger marié et père de 4 enfants, tué hier nuit à Thiès, lors d'affrontements entre la police et les conducteurs de Moto Jakarta. Confondu à un Jakartaman, le boulanger qui était sorti chercher un sac de sel aurait reçu une grosse pierre à la tête de la part d'un policier nommé El Capo

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Août 2019 à 12:43



