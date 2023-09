Photos / Gestion des inondations à Fatick: L’efficacité des mesures conservatoires, positivement appréciée

Le Maire de la ville de Fatick, Matar Bâ rappelle que l’année dernière, sa ville a connu des inondations. Malgré des pluies continues, la ville de Fatick n’est pas inondée cette année. Ainsi, l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) a tiré les enseignements des inondations de l’année dernière. Il a déployé de gros moyens pour réduire au maximum les risques d’inondation. Le système de pompage a été renforcé, le curage a été fait à temps…



« Après les inondations de l’année dernière, le président de la République, Macky Sall a donné ses instructions. Aujourd’hui, nous pouvons dire que les instructions du président de la République sont suivies d’actes concrets. La ville de Fatick n’a pas encore connu d’inondations », a relevé le Directeur général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo.



A retenir que la ville de Fatick avait abrité le 13 septembre 2023, une signature tripartite entre l’entente des Maires du Sine, l’ONAS et des partenaires de Montpellier, sur la réutilisation des eaux épurées et des eaux pluviales dans l’agriculture et le maraîchage, entre autres.