Photos - Kolda: Zahra Iyane Thiam annonce un financement de 200 millions FCfa dans la région Madame le Ministre de la Microfinance et de l'Economie Sociale et Solidaire, Zahra Iyane Thiam a entamé aujourd'hui, une tournée nationale. La première étape est Kolda, où 200 millions de FCfa ont été débloqués pour le financement de Petites et Micro entreprises. L'initiative de cette seconde phase, PLASEPRI, c'est l'inclusion des femmes et des jeunes qui seront encadrés financièrement et techniquement, selon le Ministre.

