Photos/ Printemps du FMI et de la Banque mondiale : le Sénégal renforce son partenariat avec l’IFC - International Finance Corporation

Au cœur des échanges, s'inscrit le financement et l'exécution des projets structurants, les efforts pour renforcer la coopération dans la production d'électricité, la nécessité de simplifier la conception des projets pour en améliorer l'exécution, ainsi que l'enjeu de structurer des projets catalytiques à fort impact.Dans un souci d'efficacité accrue, le Gouvernement du Sénégal a présenté son nouveau dispositif de gestion des projets, reposant sur les principes de cohérence, de transparence et de performance, afin d'assurer un alignement optimal entre les attentes des partenaires techniques et financiers et les ambitions nationales.L'IFC a salué cette dynamique et réaffirmé son engagement à accompagner le Sénégal dans la mise en œuvre de ses ambitions, en parfaite cohérence avec le référentiel stratégique Sénégal Vision 2050.