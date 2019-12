Photos: Un policier conduit un scooter sans immatriculation ni casque C'est la Photo qui provoque l'indignation actuellement sur les réseaux sociaux, on y voit un policier sensé faire respecter la loi, la violer. Il conduit une moto non immatriculée et sans casque de protection en Plus.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Décembre 2019 à 11:11



