(Photos)-Victime d’un grave accident, le chargé de la communication de Mimi Touré serait...

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Décembre 2020 à 16:51 | | 0 commentaire(s)|

Cheikh Bassirou Dieng, chargé de communication d’Aminata Touré est victime d’un accident de la route, informe Xalimanews. En effet, c’est à hauteur du monument de la Renaissance Africaine de Dakar sis à Ouakam que le chargé de communication d’Aminata Touré, Cheikh Bassirou Dieng, a fait un grave accident. Comme le montrent les images, sa voiture s’est renversée.



Qui aurait cru qu’une personne serait sortie de cette voiture vivante ? Mais oui, c’est le cas. C’est à travers sa page Facebook qu’il a donné l’information. Cheikh Bassirou Dieng a fait savoir qu’il y a eu plus de peur que de mal. « Alhamdoulilah, je me porte bien. Je suis à l’hôpital Principal pour des analyses. Besoin de vos prières », a-t-il écrit.







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos