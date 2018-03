Photos: Youssou Ndour galvanise Génération Foot à Deni Biram Ndao...avant le match contre Horoya AC

Avant le match contre le Horoya AC de samedi prochain pour le compte des 16es de finale retour de la Ligue des champions, le Ministre des Sports Matar Bâ et le Ministre Conseiller Youssou Ndour ont effectué, ce jeudi matin, une visite à l’Académie Génération Foot à Déni Biram NDAO (Département de Rufisque), afin de transmettre aux footballeurs, techniciens, dirigeants et encadreurs, le message d’encouragement du chef de l’Etat, du Gouvernement et du Peuple sénégalais.