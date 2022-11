Pib: La contribution de la Culture se chiffre entre 40 et 50 milliards FCfa

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Novembre 2022 à 18:43

Le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bâ, estime que la contribution du secteur de la Culture à l’économie, se situerait entre 40 et 50 milliards de francs CFA par an. ‘’ La contribution du secteur de la Culture dans l’économie nationale, sur la base du PIB révisé en 2014, est de l’ordre de 40 à 50 milliards de francs par an en valeur ajoutée sur le Produit intérieur brut », a-t-il dit lors du vote du budget du ministère de la Culture et du Patrimoine historique.



Il a signalé que le budget de ce département, qui tournait autour de 10,5 milliards de francs Cfa en 2012, fait depuis l’objet lors d’une ‘’ hausse significative ».



D’après l'Aps, le projet du budget 2023 du ministère de la Culture et du Patrimoine historique est arrêté à 19 milliards 575 millions 105 mille 951 FCfa en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Après les interventions de quelques députés, la séance a été suspendue à minuit, l’heure limite des séances plénières. Les travaux ont repris ce mercredi matin.



